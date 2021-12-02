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- Artvinli genç kız, lösemi olduğunu öğrendikten sonra koronaya yakalandı
Artvinli genç kız, lösemi olduğunu öğrendikten sonra koronaya yakalandı
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde lösemi olduğunu öğrenen genç kız, 5 gün sonra yakalandığı koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- İHA
- 02.12.2021 - 15:43
- Güncelleme : 02.12.2021 - 16:11
Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Eylem Yıldız, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) olduğunu öğrendi.
Acil tedavisi için Artvin'den Kars´ta bulunan Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, hastanede tedavisi sürerken bu kez koronavirüse yakalandı.
FARKLI HASTANEYE NAKLİ YAPILDI
Hastalığı öğrenmesinin ardından 5 gün sonra yakalandığı koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan genç kız, buradan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
İki hastalıkla mücadele edemeyen genç kız, yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Eylem Yıldız, bugün hayatını kaybederken, Borçka ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.