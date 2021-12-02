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    Artvinli genç kız, lösemi olduğunu öğrendikten sonra koronaya yakalandı

    Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde lösemi olduğunu öğrenen genç kız, 5 gün sonra yakalandığı koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 16:11
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    Artvinli genç kız, lösemi olduğunu öğrendikten sonra koronaya yakalandı

    Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Eylem Yıldız, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) olduğunu öğrendi.

    Acil tedavisi için Artvin'den Kars´ta bulunan Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, hastanede tedavisi sürerken bu kez koronavirüse yakalandı.

    FARKLI HASTANEYE NAKLİ YAPILDI

    Hastalığı öğrenmesinin ardından 5 gün sonra yakalandığı koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan genç kız, buradan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    İki hastalıkla mücadele edemeyen genç kız, yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Eylem Yıldız, bugün hayatını kaybederken, Borçka ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    Artvinli genç kız, lösemi olduğunu öğrendikten sonra koronaya yakalandı #1

    Artvinli genç kız, lösemi olduğunu öğrendikten sonra koronaya yakalandı #2

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