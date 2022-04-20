Bahçelievler'de asalı büyücüyü tuttuğu iddia edilen şahıs, 'Büyü iddialarına gülüyorum, onun tek suçu oradan geçmesi' dedi.

İstanbul Bahçelievler'de, inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir Taymaz ortaklıklarını bitirme kararı aldı.

Taraflar anlaşmazlık yaşarken Abdurrahman Sevinç, kendilerine saldırıda bulunulduğunu ve asalı bir kişi tarafından kendilerine büyü yapıldığını iddia etti.

21 Ocak günü karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken," Asalı büyücü"yü tuttuğu öne sürülen Abdülkadir Taymaz da iddialarla ilgili konuştu.

Asalı büyücü olayında yeni iddia: Tek suçu oradan geçmesi VİDEO



"Herhalde hazmedemediler"

Abdülkadir Taymaz, "İddiaları kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla kısa bir süreliğine iş birliğimiz vardı. Sonra anlaşarak ayrıldık. Bunlar herhalde bunu hazmedemediler. Büyü iddialarına gülüyorum. Bizi herkes tanır." dedi.

"Tek hatası o sırada orada olması"

Taymaz, "O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması. Araba üzerine gidiyor o an vuruyor." diye konuştu.

İnşaat firmasının çalışanlarından Cihan Durak ise, "İlk onlar saldırdı. Cuma namazına girmeyip beklemişler. 'Büyücü' dedikleri kişi 5-6 kişi sürekli onların yanına giden insanlar. Bahçelievler'deki herkes tanır onu. Onun tek suçu onun orada olmasıydı." dedi.

Yasal süreç başlatıldı

Taymaz'ın avukatı avukat Gül Efetürk ise yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

2 şüpheli sınır dışı edilecek

Yaşanan olayda domuz büyüsü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alınmış ve iki şüpheli için sınır dışı edilmesi için işlem başlatılmıştı.