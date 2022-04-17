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    Asalı büyücü sınır dışı ediliyor

    Bahçelievler’de iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu iddia edilen Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alındı. İki şüpheli, sınır dışı edilecek.
    • 17.04.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 20:21
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    Asalı büyücü sınır dışı ediliyor

    İstanbul Bahçelievlerde ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı.

    Abdurrahman Sevinç ile kardeşi Eyüp Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı.

    Suriyeli grubun saldırısına uğradı

    Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı.

    Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı.

    Dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' iddiası

    İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

    Asalı büyücü sınır dışı ediliyor #1

    Sınır dışı işlemleri başlatıldı

    DHA'ya göre otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve S.H. bugün gözaltına alındı.

    "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.

    Asalı büyücü sınır dışı ediliyor #2

    Asalı büyücü sınır dışı ediliyor #3


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