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    Asi Nehri'nde su sümbülü istilası

    Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri nehrin üzerini tamamen kapladı.
    • 27.09.2022 - 14:15
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    Asi Nehri'nde su sümbülü istilası

    Hataylılar son dönemde Asi Nehri'ne bakınca devasa bir 'bitki nehriyle' karşılaşıyor.

    DHA'nın haberine göre Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı.

    Nehri tamamen kapladı

    Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.

    Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.

    Asi Nehri nde su sümbülü istilası #1

    Asi Nehri nde su sümbülü istilası #2

    Asi Nehri nde su sümbülü istilası #3

    Asi Nehri nde su sümbülü istilası #4

    Asi Nehri nde su sümbülü istilası #5

    Asi Nehri nde su sümbülü istilası #6


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