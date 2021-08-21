Aşı olmayı reddeden ve koronavirüse yakalanan Berna Nuri Süer, yaşamını yitirdi. Süer'in cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi. Gazeteciden geriye acılı bir eş ve 2 çocuğu kaldı.

İstanbul'da yaşayan ve gazeteci olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Berna Nuri Süer, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüse yakalandığı için hastaneye kaldırılan Süer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korona aşısı olmayı reddettiği öğrenilen Süer'in cansız bedeni, İstanbul’daki işlemlerinden sonra Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Yeni Mezarlığa getirildi.

GERİYE EŞİ VE ÇOCUKLARI KALDI

Mezarlıkta kılınan cenaze namazına hayatını kaybeden Süer'in eşi Manolya Olya Süer, küçük oğlu Altay, sevenleri ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gazeteci Berna Nuri Süer, son yolculuğuna uğurlanarak, babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Aşı olmayı reddeden gazeteci hayatını kaybetti VİDEO

OĞLU HER ŞEYDEN HABERSİZ

Toprağa verilen gazetecinin büyük oğlu Timur Ata Süer'in duygusal bir çocuk olduğu sebebiyle cenazeye getirilmediği öğrenilirken, küçük oğlu Altay Süer ise olanlardan habersiz babasının cenaze namazını izledi.

"HASSAS OLUN LÜTFEN"

Cenaze namazının ardından Manolya Olya Süer, kameralara konuşmak istemeyerek, "Haberi yazarken hassas olursanız sevinirim. Aşı propagandasına alet olmak istemiyoruz." dedi.