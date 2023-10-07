Aşiret düğününde takı yarışı! Şanlıurfa'da geline 4 kilo altın takıldı İzol aşiretinin düğününde davetliler takı yarışına girdi. 4 kilogram ağırlığında onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık kolye takılan gelin, taşımakta zorlandı.

DHA

Aşiret düğünleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Gösterişli hazırlıklar, takılan takılar adeta göz dolduruyor.

Bunun bir örneği de Şanlıurfa'dan geldi.

İzol aşiretinin kanaat önderi iş adamı Cihan İzol’un avukat oğlu Ferman İzol ile iş insanı Celal Özdiker’in kızı mimar Aslı Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Alişan sahne aldı

Çiftin düğününe binlerce davetli katıldı.

Düğünde şarkıcı Alişan ile sıra gecesi ekibi sahne alırken, davetliler damat ve geline başında toplanıp, para saçtı.

Orkestra görevlisi döviz bürosu gibi çalıştı

Görevliler desteler halindeki atılan paraları toplayarak, yanlarında getirdikleri bir sandığa doldurdu.

Cebinde doları kalmayanlar, Türk lirası vererek görevlilerden dolar satın aldı. Orkestra görevlisi salonda seyyar döviz bürosu gibi çalıştı.

Geline 4 kilogram altın takıldı

Düğünde gelin Aslı Özdiker'e, 4 kilogram ağırlığında onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık kolye takıldı.

Halaya kalkan gelin, onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer, gerdanlık ve kolyenin ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)