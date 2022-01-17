Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış hattındaki 2 bin 270 rakımlı Aşıt Tüneli'nde, buz temizliği yapıldı.

Erzurum-Kars demir yolu hattında, 217 kilometrelik mesafede, yılın 5 ayı kar ve buz ile mücadele eden TCDD görevlilerinin mesaisi başladı.

En yoğun mesaiyi Sarıkamış ve Top Dağı istasyonları arasında; rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'nde yapan ekipler, çalışmaları başlattı.

TCDD 47'nci Yol Bakım Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 kişiden oluşan 'buz kırma' ekipleri, kar temizleme makinesiyle tünelin içinde 6 metreye kadar ulaşan buz kütlelerini kırmak için güvenlik önlemelerini alıp, kazma ve kürekler ile görev yaptı.

Daha büyük buz kütlelerinin kırılması için hilti kullanan işçiler, çalışırken bir yandan da türkü söyledi. TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da Aşit Tüneli'ndeki buz kırma çalışmasına katıldı. Personelle tünele giden Akbaş, eline aldığı kazmayla buz kütlelerini kırdı.

“DOĞA ŞARTLARI BURALARDA ÇOK ÇETİN”

Bakanlığın ‘hayat ulaşınca başlar' mottosunu hatırlatan Akbaş, "Biz de demir yolu ailesi olarak hayatın ulaşınca başlayabilmesi için mücadelemize devam ediyoruz. Sarıkamış- Topdağı istasyonu arasındaki Aşıt Tüneli bölgesindeyiz. Demir yollarının en yüksek rakımlı noktası. Ekiplerimiz, kar ve kışla mücadele gerçekleştiriyor. Ayrıca tünel içerisinde buz kırma işlemleri gerçekleştiriyor. Doğa şartları buralarda çok çetin. Kars'ta eksi 26 dereceleri gördük. Buradaki çalışan tüm arkadaşlarıma, kışla mücadele eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlar, alın teri ve emekleriyle gayret sarf ediyorlar. Yolcularımızın 24 saat güvenli, konforlu bir şekilde seyahat etmelerini temin ediyorlar.” diye konuştu.

Aşıt Tüneli'nde buz kırma çalışmaları başladı VİDEO

“5 AY SÜREYLE BUZ KIRMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR”

TCDD bünyesinde 33 yıldır görev yaptığını belirten kar makinesi operatörü Birol Akdağ da "11'inci aydan 4'üncü aya kadar trenlerin emniyetli seyri için 5 ay boyunca zorlu mücadele gerçekleştiriyoruz. Aşıt Tüneli'nde de 5 ay süreyle buz kırma çalışması yapılıyor. Trenlerin güvenli bir şekilde seyretmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.

Kar temizleme ve buz kırma işlemi yapan 20 personeli taşımakla görevli operatör Muhammet Atlıoğlu da zor şartlarda görev yaparak, tren yolunu açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.