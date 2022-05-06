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    Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı

    Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı

    Yıllardır tanıdığını ve sevgili olduklarını iddia ettiği 19 yaşındaki Asiye'yi Esenler'de silahla vurarak ölümüne neden olan Ümit Karakoyun tutuklandı.
    • 06.05.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:45
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    İstanbul Esenler'de yaşayan Asiye Nur Atalay (19), saplantılı aşığı Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında silahla katledilmişti.

    Cinayet sonrası yakalanan cani polis sorgusunda olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini öne sürerek "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum." demişti.

    Tutuklandı

    Bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Karakoyun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    "Alkollüydüm pişmanım"

    Dosyada bulunan görüntülerin izletilerek sorulması üzerine Karakoyun şu ifadeyi verdi:

    "Ben bu hususla ilgili daha önce ifade verdim. Samimi olarak olayı anlattım. O ifademe ekleyecek başka bir husus yoktur. Ancak şu an pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Görüntüler doğrudur, ancak ben maktule doğrudan ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah onun çantasındaydı. Silahı ben çantasına koymuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı ben çantasından almıştım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm, pişmanım."

    Avukatı serbest bırakılmasını istedi

    Karakoyun'un avukatı ise "Savunmalarına aynen katılıyoruz. Müvekkilin psikolojik sorunları mevcuttur. Silahı maktule teslim etmesi eylemi önceden planlamadığını ortaya koymaktadır. Bir anlık gelişen bir olaydır. Sabit ikametgah sahibidir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

    Öte yandan cinayetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

    Asiye Nur Atalay ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı #1

    6 ay önce cezaevinden çıktı

    DHA'nın haberine göre; daha önce 14 kez suç kaydı bulunan Karakoyun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yaklaşık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargılamasının sürdüğü belirlendi. Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.

    'Gönül ilişkimiz vardı' dedi, mağdur aile şikayetçi oldu

    Cinayet büro amirliğinde zaman zaman çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Karakoyun'un 2020 yılında genç kızın evinin önünde bağırıp olay çıkardığı için Atalay ailesi tarafından polise tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği belirlendi. Polis soruşturması sonucu  Karakoyun'un cezaevine girdikten sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin koptuğu hatta son zamanlarda genç kızın, Karakoyun'un telefonunu engellediği tespit edildi.

    Asiye'nin canlı yayınını izleyerek takibe aldı

    Cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirdi. Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi.

    Önce göğsünden sonra başından vurdu

    Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti. Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

    Asiye Nur Atalay ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı #2

    Asiye Nur Atalay ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı #3

    Asiye Nur Atalay ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı #4


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