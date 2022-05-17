Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanık kalmadı

Asiye Ateş'in pitbull saldırısıyla ağır yaralanması üzerine açılan davada tutuklanan 3 sanık, üçüncü kez tahliye oldu.

Gaziantepli 4 yaşındaki Asiye Ateş, aralık ayında, yaşadığı sitenin basketbol sahasında sahipli iki pitbull tarafından saldırıya uğramıştı.

Köpeklerden güçlükle kurtarılan minik Asiye, Antalya ve Gaziantep'te günlerce tedavi görmüştü.

3 sanığa 3'üncü kez tahliye

Asiye'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 4 tutuklu sanık, 21 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı. 28 Nisan'da görülen duruşmada ise tekrar tahliye kararı çıktı.

DHA'nın haberine göre; bunun üzerine savcılıktan itiraz geldi. Üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tutuklanmasına karar verdi. Bu kez de avukatlar itirazda bulundu. Sanıklar, bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yine tahliye edildi.

Gaziantep'te pitbullların saldırdığı minik Asiye'yi kurtaran kişi konuştu