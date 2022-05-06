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    Asiye'yi hayattan koparan saplantılı katil adliyede

    19 yaşındaki genç kızı sokak ortasında vurarak öldüren katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • 06.05.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:41
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    Asiye'yi hayattan koparan saplantılı katil adliyede

    İstanbul Esenler'de saplantılısı tarafından vurularak katledilen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun, olayın ardından kaçmıştı.

    Arnavutköyde bulunan evde yakalanan vahşi katil, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyip "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım." ifadelerini kullandı.

    Cani adliyeye sevk edildi

    Genç kızı hayattan kopararak bir ailenin yüreğini yakan katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    DHA'nın aktarımına göre, Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi.

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    Asiye yi hayattan koparan saplantılı katil adliyede #5

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