Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli noktalarında asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar, maskesiz halay çekti, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde, yaklaşık 3 ay sonra normalleşmeye yönelik adımlar atıldı.

1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇ SAYIP HALAY ÇEKTİLER

Kağıthane, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Sultangazi, Büyükçekmece ve Avcılar’daki semtlerde dün ve önceki gün akşam saatlerinde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekmeye başladı. Gruptan biri, eline aldığı havai fişeği binaların arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs, tabancayla havaya defalarca ateş açarak adeta terör estirdi.

Asker uğurlama adı altında terör estirdiler ViDEO

YOLU TRAFİĞE KAPATIP, ATEŞ AÇTILAR

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup, konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında halay çekmeye başladı. Ses sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzik açan grup, Megakent'te gürültü yaparak rahatsızlık verdi. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Motosikletlerle alt geçitleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Diğer bir uğurlama konvoyunda ise otomobille seyir halinde olan bir maganda, güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.

EMNİYET, MAGANDALARIN PEŞİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte yanlama yapan, abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.