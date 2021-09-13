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- Asker uğurlayan magandalar Kağıthane Tüneli'ni trafiğe kapattı
Asker uğurlayan magandalar Kağıthane Tüneli'ni trafiğe kapattı
Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı. O anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 13.09.2021 - 14:32
- Güncelleme : 13.09.2021 - 15:24
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılım için celp döneminin gelmesiyle İstanbul'da asker uğurlamaları başladı.
TÜNELİ KAPATTILAR
Kağıthane'de asker uğurlaması için bir arayan gelen grup, Piyalepaşa Bulvarı'ndan konvoy halinde Kağıthane Tüneli'ne girdi.
Tünelin içinde otomobillerini durduran grup üyeleri yolu kapattı.
Grup üyelerinden bazıları tünelin içinde meşale yakarken, bazıları da asker adayını havaya fırlattı.
SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ
Diğer sürücüler ise tünelin içinde oluşan trafiğe araçların kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.
Asker uğurlayan magandalar Kağıthane Tüneli'ni trafiğe kapattı VİDEO