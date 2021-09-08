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    Ataköy ve Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu

    Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin ve 3 kilo Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:19
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    Ataköy ve Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler, 27 Ağustos ve 3 Ekim tarihleri arasında Ataşehir ve Sultangazi ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    80 KİLO 340 GRAM EROİN BULUNDU

    Adreslere yapılan aramalarda, 80 kilo 340 gram eroin, 3 kilo 390 gram Hint keneviri bitki parçası, 55 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet mermi ele geçirildi.

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #1

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    EMNİYETTE SERGİLENDİ

    Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #2

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #3

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #4

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #5

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #6

    Ataköy ve Sultangazi deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu #7

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