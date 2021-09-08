Ataköy ve Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin bulundu

Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 80 kilo eroin ve 3 kilo Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, 27 Ağustos ve 3 Ekim tarihleri arasında Ataşehir ve Sultangazi ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

80 KİLO 340 GRAM EROİN BULUNDU

Adreslere yapılan aramalarda, 80 kilo 340 gram eroin, 3 kilo 390 gram Hint keneviri bitki parçası, 55 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet mermi ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.





















