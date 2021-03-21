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    Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı

    Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar görüntülendi.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 05:47
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 05:57
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    Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı

    İnsanoğlunun hayvanlara yönelik nedensiz şiddeti bitmiyor.

    İstanbul Bakırköy Ataköy 9. Kısım’da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DAHA ÖNCE DE KEDİLERE SALDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİLDİ

    Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı-Video

    Ataköy de bir şahıs kediye tekme attı #1

    Ataköy de bir şahıs kediye tekme attı #2

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