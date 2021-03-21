Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar görüntülendi.

İnsanoğlunun hayvanlara yönelik nedensiz şiddeti bitmiyor.

İstanbul Bakırköy Ataköy 9. Kısım’da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE KEDİLERE SALDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİLDİ

Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı-Video