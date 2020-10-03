Ataşehir'de 2 dakikada 170 bin liralık hırsızlık

Girdikleri iş yerinden 2 dakikada 170 bin TL'lik ürün çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlardan 2'si yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Şehit Cem Nuri Sokak'taki iş yerini açmak için gelen M.S., kapının açık olduğunu gördü.

İçeri girdiğinde birçok ürünün yerinde olmadığını fark eden M.S. soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede iş yerine gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 DAKİKADA 170 BİN TL'LİK VURGUN

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olay yerinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde yaptıkları çalışmalar, oto ses ve görüntü sistemleri satan bu iş yerine giren hırsızların, içeride bulunan 45 adet araç teybi, 473 adet araç kamerası, 68 adet araç içi televizyon ve 67 adet araç içi monitörünü 2 dakika gibi kısa bir sürede çaldıklarını ortaya çıkardı.

Çalınan ürünlerin 170 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de hırsızlar, 170 bin TL'lik ürün çaldı İZLE

23 GÜN SONRA YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslardan 2'si 30 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Kazım D. (34)'nin 30, Tarık D.'nin (18) ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, olayın diğer şüphelilerini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.