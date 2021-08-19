Ataşehir’de 35 yıldır tamamlanamayan bina atıl hale geldi

Yapımına 35 yıl önce başlanan bina, arazi farklı kişilere satılınca tamamlanamadı. Bina, madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yapımına 35 yıl önce başlanan bina, aynı arazinin farklı kişilere satılması sonucu tamamlanamadı.

İnşaatı durdurulan bina, zaman içerisinde atıl hale düştü.

Metruk bina, çevrede bulunan madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre sakinleri, binanın akıbetinin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Geniş arazi üzerine inşa edilen 5 bloklu yapı, drone ile havadan görüntülendi.

“TRAFİĞİ DE RAHATLATABİLECEK BİR YOL”

Çevre esnafından Murat Kaya, konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“1993 yılında bu yana burada esnaflık yapıyorum. O tarihten bugüne bina bu şekliyle duruyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla binaların ilk yapıldığı yıllarda arazi birden fazla kişiye satılarak usulsüzlük yapılmış. Bu nedenle ortaya çıkan anlaşmazlıklar ise çözüme kavuşamamış.

Sahipsiz binaların içerisinde kalan kişilerden dolayı mahalleli tarafından oluşan bir rahatsızlık var. Ayrıca projeye göre inşaat alanının ortasından bir yol da geçiyor. Bu yol bu noktadaki trafiği de rahatlatabilecek bir yol ama şu an için proje de bina da yıllardır bu şeklide duruyor.”