Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
203.307
8.57%
EXEN Coin
10.57
-2.31%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ataşehir'de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı

    İstanbul Ataşehir'de taksiye binerek evine giden alkollü şahıs, evine gittikten yarım saat sonra elinde kılıçla geri gelip duraktakilere rastgele saldırmaya başladı.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 06:31
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 06:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerindeki taksi durağına gelen, adının Emrah olduğu öğrenilen alkollü kişi, kendisini evine bırakmalarını istedi.

    Bir taksiye bindirilip evine gönderilen alkollü kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yarım saat sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi.

    Ataşehir'de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı-Video

    KILIÇLA ETRAFINA SALDIRDI

    Elindeki kılıçla rastgele saldırmaya başlayan saldırgan, durağın camlarını kırdı. Duraktakilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırgan yaşanan arbede sırasında yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #1

    Sağlık ekipleri yaralı saldırganı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Polis olayda kullanılan kılıca el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #2

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #3

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #4

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #5

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #6

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #7

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #8

    Ataşehir de alkollü müşteri, kılıçla taksi durağına saldırdı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir