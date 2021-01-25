Ataşehir'de alkollü şahısların araçta eğlencesi kaza ile bitti

Ataşehir'de alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin bulunduğu otomobil refüje çıkarak kaza yaparken, kazada 1 kişi yaralandı, diğer 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Ataşehir Dudullu Caddesi, içinde alkol alıp eğlenen 2 yabancı uyruklu şahıs ile 2 kadının bulunduğu 33 Hyundai marka AAZ 398 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç trafik lambası ve elektrik direklerine çarparak durabildi.

ARAÇTAKİ BİR KİŞİ YOLA SAVRULDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yabancı uyruklu bir kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yabancı uyruklu kişiyi hastaneye kaldırdı.

DİĞER 3 KİŞİ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle diğer erkek ile 1’i yabancı uyruklu 2 kadın olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaza yapan araç üzerinde inceleme yaparak, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.