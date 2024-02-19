İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Dudullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk durumdaki apartmanın dış cephesinde yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm dış cepheye yayıldı
Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek apartmanın dış cephesine sirayet etti.
Vatandaşların yangını bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü
Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, dış cephede meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sebebiyle Dudullu Caddesi Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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