Ataşehir’de 4 katlı apartmanda korkutan yangın İstanbul Ataşehir'de metruk durumda olan 4 katlı apartmanın dış cephe kaplamasının alev almasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.

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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Dudullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk durumdaki apartmanın dış cephesinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm dış cepheye yayıldı

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek apartmanın dış cephesine sirayet etti.

Vatandaşların yangını bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, dış cephede meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sebebiyle Dudullu Caddesi Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)