Ataşehir'de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur

Sabah saatlerinde enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda birçok sürücü çukur kabusu yaşarken, bazı araçlar da yağmur etkisiyle çöken yolda mahsur kaldı.

İstanbul Ataşehir'deki Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 gündür süren yer altı enerji hatları döşeme çalışması, sabah saatlerinde yağmurun da etkili olması ile birlikte sürücülerin kabusu oldu.

Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen 2 araç, çukura düşerek mahsur kaldı.

Zor durumda kalan sürücülerin imdadına ise itfaiye ve çekiciler yetişti.

ÇEKİCİ TARAFINDAN KURTARILDI

Sokaktan caddeye çıkarken çukura düşen bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yine çukura düşen bir otomobil ise çekici tarafından kurtarıldı.

Cadde üzerinde çalışmalar sırasında bazı alanların betonlandığı bazı alanların ise toprakla kapatıldığı görüldü. Yaşanan kazaların ardından trafik ekipleri sokakları trafiğe kapattı.

"ARACIN ÖN TAKIMLARI GİTTİ

Çukura düşen kamyonette bulunan Adem Kaya, "Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik." dedi.

"ARABA BİR ANDA OTURDU"

Çukura düşen otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk, "Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik." şeklinde konuştu.













