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    Ataşehir'de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur

    Sabah saatlerinde enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda birçok sürücü çukur kabusu yaşarken, bazı araçlar da yağmur etkisiyle çöken yolda mahsur kaldı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 11:21
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    Ataşehir'de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur

    İstanbul Ataşehir'deki Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 gündür süren yer altı enerji hatları döşeme çalışması, sabah saatlerinde yağmurun da etkili olması ile birlikte sürücülerin kabusu oldu.

    Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen 2 araç, çukura düşerek mahsur kaldı.

    Zor durumda kalan sürücülerin imdadına ise itfaiye ve çekiciler yetişti.

    ÇEKİCİ TARAFINDAN KURTARILDI

    Sokaktan caddeye çıkarken çukura düşen bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yine çukura düşen bir otomobil ise çekici tarafından kurtarıldı.

    Cadde üzerinde çalışmalar sırasında bazı alanların betonlandığı bazı alanların ise toprakla kapatıldığı görüldü. Yaşanan kazaların ardından trafik ekipleri sokakları trafiğe kapattı.

    Ataşehir de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur #1

    "ARACIN ÖN TAKIMLARI GİTTİ

    Çukura düşen kamyonette bulunan Adem Kaya, "Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik." dedi.

    Ataşehir de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur #2

    "ARABA BİR ANDA OTURDU"

    Çukura düşen otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk, "Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik." şeklinde konuştu.

    Ataşehir de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur #3

    Ataşehir de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur #4

    Ataşehir de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur #5

    Ataşehir de araç sürücüleri, yoldaki çukur nedeniyle mağdur #6

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