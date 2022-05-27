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    Ataşehir’de avukata taciz davası: Savcı 5 yıla kadar hapsini istedi

    Yanında stajyer olarak çalışan avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın 10 yıla kadar hapsi talebiyle yargılandığı davada mütalaa verildi. Duruşma savcısı, “5 yıl yatsın” dedi.
    • 27.05.2022 - 13:29
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    Ataşehir’de avukata taciz davası: Savcı 5 yıla kadar hapsini istedi

    İstanbul Ataşehir'de 2020 yılında yanında çalışan stajyer avukat Arzu Sena Topuz'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Avukat Sezgin K.'nin davasında savcı, mütalaasını açıkladı.

    Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Avukat Sezgin K. ile müşteki stajyer avukat Arzu Sena Topuz katıldı.

    Suçlamaları reddetti

    Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen müşteki Topuz, şikayetinin devam ettiğini vurguladı.

    Sanık Sezgin K. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

    Ataşehir’de avukata taciz davası: Savcı 5 yıla kadar hapsini istedi #1

    Savcı 5 yıla kadar hapis istedi

    Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mütalaasını (görüşünü) açıklayan savcı, sanık Sezgin K.'nin hukuk bürosunda stajyer olarak çalışan müşteki Arzu Sena Topuz'a sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

    Sanık tarafından bürodaki güvenlik kamerasının bozulduğunun iddia edilmesi ve aynı gün güvenlik kamerası görüntülerinin ortadan kaldırıldığı kaydedilen mütalaada, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.

    Mütalaada sanık Sezgin K.'nin “sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    Savunma için süre talebi

    Mütalaanın ardından söz verilen müşteki Arzu Sena Topuz, diyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

    Sanık Sezgin K. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek savunma hazırlayabilmek için süre talebinde bulundu.

    Ataşehir’de avukata taciz davası: Savcı 5 yıla kadar hapsini istedi #2

    Duruşma ertelendi

    Müşteki avukatları mütalaayı kabul etmediklerini, eylemin sarkıntılık düzeyinde kalmadığını savunarak mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için süre talep etti.

    Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini kaydederek süre talep etti.

    Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

    Akşam saatlerinde güvenlik sistemi çalışanını ofisine çağırdı

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 23 Ekim 2020'de Avukat Sezgin K.'nin yanında stajyer olarak çalışan Avukat Arzu Sena Topuz'a Ataşehir'deki ofisinde cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.

    İddianamenin değerlendirme kısmında ise olay günü kamera görüntülerinin hard diskin bozuk olması nedeniyle değiştirildiği, değiştirme görüntülerinin kamera görüntülerine de yansıdığı belirtiliyor.

    Olay gününe dair sadece bu görüntülerin elde edilmiş olmasını ve sonrasında şüphelinin müştekiye attığı mesajları dikkate alan savcı, şüpheli Sezgin K.'nin olay gününün akşam saatlerinde güvenlik sistemi çalışanını ofisine çağırdığını belirtti.

    Ataşehir’de avukata taciz davası: Savcı 5 yıla kadar hapsini istedi #3

    ‘Suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemez’

    Şüpheli avukatın dosyaya delil olarak bu görüntüleri aldığını beyan etmesine rağmen şüphelinin görüntüleri aleyhe olacak şekilde değiştirdiği iddia edilen iddianamede şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceği vurgulanıyor.

    İddianamede sanık Sezgin K.'nin “cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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