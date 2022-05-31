Ataşehir'de, barda başlayıp lobide biten kavgada çenesi kırıldı

Girdikleri türkü barda çıkan kavgada arkadaşını uzaklaştırmak isteyen Taner Eybek, yüzüne yediği yumrukla hastanelik oldu. Çenesi kırılan Eybek'in yüzüne, platin takıldı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Taner Eybek isimli bir şahıs ve arkadaşı 20 Ekim 2021’de saat 04.00 sıralarında, otelin alt katındaki türkü barda yan masadaki şahısla tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar işletme sahibi tarafından dışarı çıkarıldı.

Otel lobisinde devam eden kavgada Eybek, yüzüne aldığı yumruk darbesi ile yere yığıldı.

DHA’nın haberine göre; baygınlık geçiren Eybek’in çenesi kırıldı. Darbedilen Eybek ve arkadaşı otelden ayrılarak hastaneye gitti.

Hesaba itiraz ettikleri için darbedildiklerini ileri sürdü

Olaydan 3 gün sonra İçerenköy Polis Merkezi'ne giderek ifade veren Taner Eybek, olay günü saat 04.00 sıralarında mekandan çıkmak istediklerini, hesabı ödemek için kasaya geçtiklerini, hesabın 3 bin 600 lira tutması üzerine kasadaki çalışanlarla tartıştıklarını ve hesaba itiraz ettiklerini, kendisinin alkollü olduğundan dolayı net olarak ne dediğini hatırlamadığını daha sonra arkadaşıyla mekandan çıktıklarını ve otelin lobi kısmına geçtiklerinde ise tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Taner Eybek, savcılığın kendisine otelin dış kameralarının çalışmadığını ve bu nedenle konunun faili meçhul olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söylediğini belirterek şüphelilerin yakalanmasını istedi.

“Aşağı yukarı 20 gün hastanede yattım”

Olaya yönelik açıklamalarda bulunan Eybek, şu ifadeleri kullandı:

“İş insanıyım. Bir arkadaşımla otele gittik. Lüks bir yerdi. Çok lüks bir mekan. Nezih bir mekan diye gittik aslında. Orada benim arkadaşımla karşı tarafta yan tarafımızda bir masayla yan baktın tartışması oldu. Bundan dolayı mekan sahibi, oradaki bodyguardlar falan benim arkadaşımla o diğer vatandaşı burada tartışmayın, burada kavga etmeyin diyerek dışarıya göndermek istedi. Gidin dışarıda kavga edin ediyorsanız diye. Ve bunlar tam dışarıya çıkmak üzereyken lobide ben bunları sakinleştirmek istedim. Aralarına girip 'Ya durun etmeyin, kavga zamanı değil, kavga edilmez.' diyerek bunları yatıştırmaya çalışırken arkadan diğer vatandaşın arkadaşı koşarak gelip vurdu. Çenemi kırdı. Ben orada baygınlık geçiriyordum. Aşağı yukarı 20 gün hastanede yattım.

“Platin var yüzümde”

Hiçbir şey yemeden içmeden çok kötü günler yaşadım. Ve şu anda hala sıkıntılar yaşıyordum. Yüzümde 2 yerde kırık oluştu. Bu kırıklardan dolayı 2 defa ameliyat oldum. Şu anda hala bir defa daha ameliyat olmam lazım. Platin var yüzümde.

“Otel, dış kamera kayıtlarını vermiyor”

Ben bu adamların bulunup bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Şikayetçi olduk ve görüntüleri istedik. Ama ne gariptir ki otel, dış kamera kayıtlarını vermiyor. Çalışmadığını söylüyor. Otel de 5 yıldızlı bir otel ve İstanbul'un göbeğinde. Ben kesinlikle bunu kabullenmiyorum, kabul edemiyorum. Yani böyle bir otelin kamera kayıtlarının çalışmaması mümkün değil. Bence delil karartmak için, yani adamların plakası tespit olmasın diye verilmedi diye düşünüyorum ben.”