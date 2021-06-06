Şüphe üzerine durdurulan kuryenin kullandığı motosikletin bagaj kısmında, yağ tenekesinin içerisinde zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ataşehir’de İçerenköy Mahallesi Bostancı Köprüsü üzerindeki polis denetim noktasında görevli bekçiler, bir motosikletli kuryeyi şüphe üzerine durdurdu.

Gece saat 02.00 sıralarında yapılan aramalarda motosikletin çantalı bagaj kısmında yağ tenekesi bulundu.

ELE GEÇİRİLENLER

Tenekenin içinde poşet içerisinde zulalanmış şekilde 27,9 gram marihuana ve 11 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Kimliği tespit edilen S.K. isimli şahsın üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 765 lira, 20 dolar ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

O anlar anbean kameraya yansıdı.

Ataşehir’de bekçiler, motosikletli kuryenin bagajında uyuşturucu buldu VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.K. ve B.Y. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.