Necmettin Erbakan Sokak’ta bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın sebebiyle binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

İstanbul Ataşehir, Necmettin Erbakan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı bir binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından küçük çaplı bir yangın çıktı. Binayı dumanların sarmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

DUMANDAN ETKİLENEN 12 KİŞİ KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 12 kişiyi merdivenle tek tek kurtardı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kurtarılan apartman sakinleri, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama sesini duyan ve yangını gören mahalleli sokağa döküldü. Olay nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Ataşehir'de bir binada patlama meydana geldi VİDEO



"ANİDEN BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Olayın görgü tanıklarından Necip Taşdemir,"Aniden bir patlama sesi geldi. Kadınlar bağırdı çağırdı. Kapının önündeki betonlar dökülmüştü, kapılar kırılmıştı. Olayı görünce koşarak geldik. Daha sonra itfaiye geldi ve müdahale etti" diye konuştu.







