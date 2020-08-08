Mustafa Kemal Paşa mahallesinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü.

İstanbul Ataşehir Mustafa Kemal Paşa mahallesi 3105. Sokakta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Çıkan yangınla birlikte gece kondu alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





YANGINDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangından etkilenen 4 kişiyi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanıklarından olan bir vatandaş,” saat 02.00 sıralarında başladı yangın 25 dk sonra itfaiye geldi. Yangını biz çok erken fark ettik itfaiyeyi aradık. Ama itfaiye geç gelip daha yangını yeni söndürdü” diye konuştu.

Ataşehir'de bir gecekonduda yangın çıktı VİDEO









