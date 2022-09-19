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    Ataşehir’de bozulan çim sulama fıskiyesinden dakikalarca su aktı

    Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çim sulama işlemi sırasında fıskiye aniden bozuldu. Arızalanan fıskiyeye uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle su dakikalarca boş yere aktı. O anlar kamerada.
    • 19.09.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:04
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    Ataşehir’de bozulan çim sulama fıskiyesinden dakikalarca su aktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait çim sulama fıskiyesi akşam saatlerinde bozuldu.

    Ataşehir'de çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

    Vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Görüntülerde, sulama sırasında bozulan fıskiyenin metrelecse fışkırdığı, bu sırada yoldan geçen vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

    Ataşehir’de bozulan çim sulama fıskiyesinden dakikalarca su aktı VİDEO

    Su dakikalarca boş yere aktı

    Arıza nedeniyle fıskiyeden uzun süre boş yere su akarken, yollar adeta göle döndü.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ataşehir’de bozulan çim sulama fıskiyesinden dakikalarca su aktı #1

    Ataşehir’de bozulan çim sulama fıskiyesinden dakikalarca su aktı #2

    Ataşehir’de bozulan çim sulama fıskiyesinden dakikalarca su aktı #3


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