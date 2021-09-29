Apartmanda makine sesinden rahatsız olan şahıs, çareyi bir yıl boyunca komşusunun şalterlerini kapatmakta buldu.

İstanbul Ataşehir’de bir binada, iki komşu arasında şalter kapatma kavgası çıktı.

Üst daireden gelen çamaşır makinesi sesinden rahatsız olan Ümit G., birkaç kez rahatsız olduğu Temel Ozan'a ait dairenin elektrik şalterini kapattı.

Ozan’ın uyarılarına aldırış etmeyerek 1 yıl boyunca şalter kapatmayan vazgeçmeyen öfkeli komşu, durumu ilerleterek hakaretler savurmaya başladı.

TORNAVİDAYLA YARALADI

Şalter kapatma olayları sonrası evinde hasar gören elektronik eşyaları tamir eden ev sahibi, alt komşusunun yeniden şalterleri kapatacağını duymasının üzerine evine inerek tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve Ozan, elindeki tornavidayla komşusu Ümit G.'yi yaraladı.

Ataşehir'de çamaşır makinesinden çıkan ses, binada kavgaya neden oldu ViDEO







"UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Ozan’ın kardeşi Tuncay Ozan, “Alt komşumuz evde her makine çalıştığında ses olduğu gerekçesiyle problem çıkarıyordu. Makinenin yanı sıra evde yürürken parkeden çıkan seslerden bile rahatsız olarak ‘ses yapmayacaksınız’ diyordu. Bu olaylarla birlikte evimize ait elektrik şalterini kapatmaya başladı. Ağabeyimin bu konuda kendisini defalarca uyarmasına rağmen şalterleri sürekli olarak kapatmaya devam etti." dedi.





"AĞABEYİMİN EŞİNE UYGUNSUZ İFADELERİ MEVCUT"

Öfkeli komşunun uygunsuz sözler sarf ettiğini de söyleyen Ozan, "Ağabeyim şehir dışından evine geldiğinde sürekli olarak şalterin açılıp kapatılması sonrası bozulan elektronik eşyaları tamir ettiği sırada alt komşumuzun şalterleri yeniden kapatacağını duyunca aralarında sözlü tartışma başlıyor. Kavga büyüyünce de yaralama olayı meydana geliyor. Ayrıca alt komşumuzun, ağabeyimin eşine yönelik uygunsuz ifadeleri de mevcut. Olay sonrasında ise karşı tarafın yakınlarından çok sayıda kişi binanın önünde beklemeye başlıyor.” diye konuştu.





"HAKSIZ TAHRİK VAR"

Yaşanan olayda müvekkilinin tahrik olduğunu belirten avukat Nur Nihal Tavlan, “1 yılı aşkın sürece şalter kapatma olayı yaşanıyor. Hatta bu nedenle müvekkilime ait birçok beyaz eşya bozulmuş durumda. Müvekkilim karşı tarafı arayarak bunu yapmaması yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen karşı taraf ise şalteri kapatmaya devam edeceğini söylüyor. Olay akşamında ise müvekkilim evde bozulan elektronik eşyalarını tamir ettiği esnada alt komşusunun ‘şalteri yine kapatacağım’ sözlerini duyması üzerine başlayan sözlü tartışmayla birlikte yaralama gerçekleşiyor.

Burada haksız bir tahrik durumu var aslında çünkü yaklaşık 1.5 yıldır sürekli olarak şalterin kapatılması ve sonuç olarak verilen huzursuzluk ile birlikte müvekkilimin iş hayatına olumsuz bir yansıma durumu mevcut. Ayrıca müvekkilimin eşi hakkında da uygunsuz yakıştırmalar yapılıyor. Yaşanan yaralama olayı sonrası alt komşu müvekkilimin elektrik şalterini bir kez daha kapatıyor. Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kişinin sürekli olarak elektrik şalterinin kapatılması ‘Kişinin huzur ve sükununu bozma’ suçunu teşkil ediyor. Biz sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



