Euro
15.6870
0.27%
Dolar
13.8167
-0.18%
Altın
795.6110
0.25%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
587.321
-2.42%
BTXN Coin
32.45
-0.46%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Ataşehir'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

    Elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına evde yakalanıp dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Fatih Caddesi'nde yaşayan Fatma Gülhan (91), gece elektrikli ısıtıcı açık halde uyudu.

    Bir süre sonra yere düşen ısıtıcı, yangına sebep oldu.

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Dairede yaşayanlar yangını fark ederek dumandan etkilenen 91 yaşındaki kadın ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Korku ve paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen Fatma Gülhan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #1

    "ÜŞÜYÜNCE ELEKTRİKLİ SOBAYI AÇMIŞ"

    Binada yaşayan bir kişi, "Ben alt kattaki dairede yaşıyorum. Yaşlı teyzemiz üşüyünce elektrikli sobayı açmış. Soba devrilince halıyı ve eşyalar yanınca yangın çıkmış. 1 kişi hastaneye gitti." diye konuştu.

    Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #2

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #3

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #4

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #5

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #6

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #7

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #8

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #9

    Ataşehir de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi #10


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir