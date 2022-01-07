Ataşehir'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına evde yakalanıp dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Fatih Caddesi'nde yaşayan Fatma Gülhan (91), gece elektrikli ısıtıcı açık halde uyudu.

Bir süre sonra yere düşen ısıtıcı, yangına sebep oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Dairede yaşayanlar yangını fark ederek dumandan etkilenen 91 yaşındaki kadın ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Korku ve paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen Fatma Gülhan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

"ÜŞÜYÜNCE ELEKTRİKLİ SOBAYI AÇMIŞ"

Binada yaşayan bir kişi, "Ben alt kattaki dairede yaşıyorum. Yaşlı teyzemiz üşüyünce elektrikli sobayı açmış. Soba devrilince halıyı ve eşyalar yanınca yangın çıkmış. 1 kişi hastaneye gitti." diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

































