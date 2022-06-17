Petrol
119.03
-0.13%
Euro
18.2601
-0.08%
Dolar
17.3
0.01%
Altın
1.029
-0.33%
Borsa
2485
0.00%
Bitcoin
355.513
-9.05%
BTXN Coin
8.40
-9.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü

    İstanbul Ataşehir’de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarparak yola savruldu.
    • 17.06.2022 - 01:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü

    Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı.

    Yola savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.

    Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü - VİDEO

    Ataşehir de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü #1

    Ataşehir de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü #2


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Antalya'da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu
    3. Sayfa

    Antalya'da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma
    Kitap

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma

    Görüş Bildir