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Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü
İstanbul Ataşehir’de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarparak yola savruldu.
- 17.06.2022 - 01:31
Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı.
Yola savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü - VİDEO