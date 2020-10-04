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- Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı
Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı
- İHA
- 04.10.2020 - 14:35
İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde polis durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu.
ARAÇTAN ÇIKANLAR
Taksi sürücüsü Emre Ş. isimli şahsın üstünde ve yanında bulundurduğu torba içerisinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 735 gram bonzai maddesi, 2.1 gram metamfetamin, 1 adet metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 adet metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, çok sayıda ağız kısmı klipsli poşet, 2 bin 60 TL para, 4 adet fişek ile 1 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirildi.
Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelinin Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emre Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.