Ataşehir’de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu takside bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde polis durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu.

ARAÇTAN ÇIKANLAR

Taksi sürücüsü Emre Ş. isimli şahsın üstünde ve yanında bulundurduğu torba içerisinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 735 gram bonzai maddesi, 2.1 gram metamfetamin, 1 adet metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 adet metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, çok sayıda ağız kısmı klipsli poşet, 2 bin 60 TL para, 4 adet fişek ile 1 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirildi.

Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emre Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.