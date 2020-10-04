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    Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı

    Ataşehir’de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu takside bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 14:35
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    Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde  polis durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu.

    ARAÇTAN ÇIKANLAR

    Taksi sürücüsü Emre Ş. isimli şahsın üstünde ve yanında bulundurduğu torba içerisinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 735 gram bonzai maddesi, 2.1 gram metamfetamin, 1 adet metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 adet metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, çok sayıda ağız kısmı klipsli poşet, 2 bin 60 TL para, 4 adet fişek ile 1 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirildi.

    Ataşehir'de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı VİDEO

    Ataşehir de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüphelinin Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Emre Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ataşehir de durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı #2

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