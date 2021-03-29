Ataşehir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, 1 kişi aracın içinde sıkıştı

Ataşehir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, 1 kişi aracın içinde sıkıştı

Cadde üzerinde dönmeye çalışan bir araca, ehliyetsiz sürücü kontrolündeki araç yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan aracın içinde sıkışan kadını itfaiye erleri kurtardı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir araç sürücüsü, cadde üzerinde dönüş yapmak istedi.

O esnada karşı şeritten gelen ehliyetsiz sürücü Gökhan Demir’in çarpması ile araç yola savruldu.

Savrulan araçta şoförün yanında oturan Cansu Balta isimli genç kadın, otomobil içerisinde sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ataşehir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, 1 kişi aracın içinde sıkıştı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, sıkışan kadını yerinden çıkarabilmek için çalışmalara başladı.

Kurtarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1 kişinin yaralı olarak kurtulduğu kazada can kaybı meydana gelmezken, araçlarda maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaya şahitlik eden Recai Akça, gördüklerini şöyle aktardı:

“Ben iş yerinin önünde otururken kaza oldu. Otomobil kural ihlali yaparak dönüş yapmaya çalıştığı sırada karşıdan gelen hafif ticari araç otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün yanında oturan bayan arkadaş araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtardı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Omzunda platin olduğu için kolunu tutuyordu. Hafif ticari aracının sürücüsünün ehliyeti yokmuş.”