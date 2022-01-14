Ataşehir'de ekmek bırakan fırıncının aracını çaldı

İki şahıstan biri, lokantaya ekmek bırakan fırıncının kapısı açık halde duran aracını çalarken, durumu fark eden araç sahibi, kaçan hırsızları durdurmak için hamle yapsada başarılı olamadı.

İstanbul Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafif ticari aracı ile ekmek dağıtımı yapan fırıncı Şemsettin Yücel, ekmek bırakmak için lokantaya girdi.

İki kişi tarafından takip edildiğinden habersiz olan fırıncı ekmekleri rafa dizerken dışarıda bir hareketliliğin olduğunu fark etti.

FIRINCININ ARABASINI ÇALDILAR

O sıra iki şüpheliden biri, kapısı açık halde bırakılan hafif ticari araca bindi. Yücel, hırsızlara engel olmak için aracın önüne atladı. Fırıncının aracın önüne atlaması hırsızları durdurmaya yetmedi.

ARACINI KURTARMAK İÇİN PEŞİNDE SÜRÜKLENDİ

Gaza basan şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, aracın kapı koluna tutunan Yücel, metrelerce sürüklendi. Şemsettin Yücel, bir süre sonra düşerken, hırsız kaçtı. Diğer şüpheli ise arabaya binemeyeceğini anlayınca 'hırsız var, arabayı çalıyorlar.' diyerek yaya olarak kaçtı.

Telefonu da çalınan aracın içerisinde olan fırıncı, ekmek bıraktığı lokanta sahibinin telefonunu kullanarak polisi aradı.

"30 SENEDİR ESNAFLIK YAPIYORUZ AMA BÖYLE BİR OLAYLA HİÇ KARŞILAMADIK"

Şemsettin Yücel, "Son ekmeği buraya verdim. İki kişi geliyor. Ben ekmekleri dolaba dizdikten sonra dışarıya çıkıyorum. Ondan sonra birisi arabaya biniyor. Öbürü de gözcülük yapıyor. Adamı yakalıyorum fakat sağ-sol yapıyor, geri ileri yapıyor. Benim dengemi bozuyor. Peşine koşuyorum. Bir müddet peşinde sürükleniyorum ama yakalayamıyorum. Ondan sonra yanındaki diğer hırsız olan da mahsustan bağırıyor 'Arabayı çalıyorlar, arabayı çalıyorlar.' Meğerse o da onun ekibindenmiş. Anlık bir mesele değil. Yirmi beş, otuz senedir esnaflık yapıyoruz ama böyle hiçbir olayla karşılaşmamıştık. İnşallah bulunur. Dua ediyoruz inşallah bulunması için." dedi.

POLİS KAÇAN HIRSIZIN PEŞİNDE

Yücel, aracını çalan hırsızdan şikayetçi olurken, polis ekipleri kaçan hırsızı ve çaldığı aracı bulmak için çalışma başlattı.