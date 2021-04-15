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- Ataşehir'de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız
Ataşehir'de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız
Canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kabloları kesme anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 15.04.2021 - 14:21
- Güncelleme : 15.04.2021 - 14:45
İstanbul Ataşehir'de 3 şüpheli, Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi.
Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti.
POLİS FARK ETTİ
Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti. Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı.
Şüpheliler Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı.
Ataşehir'de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız ViDEO