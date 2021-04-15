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    Ataşehir'de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız

    Canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kabloları kesme anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 14:45
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    Ataşehir'de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız

    İstanbul Ataşehir'de 3 şüpheli, Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi.

    Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti.

    POLİS FARK ETTİ

    Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti. Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı.

    Şüpheliler  Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

    MAHKEME SERBEST BIRAKTI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

    Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı.

    Ataşehir'de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız ViDEO

    Ataşehir de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız #1

    Ataşehir de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız #2

    Ataşehir de elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 hırsız #3

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