Ataşehir’de evden televizyon ve bilgisayar çalan iki kişi

Ataşehir’de evden televizyon ve bilgisayar çalan iki kişi

Girdiği evden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahsın, arkadaşı ile kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Mustafakemal Mahallesi'nde bir eve giren 16 yaşındaki şahıs, 1 adet televizyon ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalıp, yanında bir arkadaşı ile olay yerinden kaçtı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine ise polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis, H.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan sorgulamasında; ‘İkametten Hırsızlık’ ve 6136 SKM’ konularından “aranıyor” olduğu belirlendi.

Ataşehir’de evden televizyon ve bilgisayar çalan iki kişi

TUTUKLANDI

Şahıs verdiği ifadesinde, hırsızlık olayındaki televizyonu kendisinin çaldığını ve 650 TL’ye sattığını söyledi. Adli makamlara sevk edilen H.Y., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, çalınan eşyaları iki şahsın yol ortasında taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.