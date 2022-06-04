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    Ataşehir'de evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

    Evinde yangın çıkan Meliha Sena Özsaraç uzun süre gözyaşı dökerken, komşuları ve çevredeki vatandaşlar genç kadını teselli etmeye çalıştı. Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri müdahale etti.
    • 04.06.2022 - 16:33
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    Ataşehir'de evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

    İstanbul Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3 katında yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni bilinmezken, alevler kısa süre içerisinde tüm daireyi sardı.

    İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, bir yandan ise damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştı.  Dairede yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

    Gözyaşlarına boğuldu

    DHA'nın haberine göre evinde yangın çıkan Meliha Sena Özsaraç uzun süre gözyaşı dökerken, komşuları ve çevredeki vatandaşlar ise kadını teselli etmeye çalıştı. Komşusu İsmail Çakar, “Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Karşı dairede oturuyorum.

    Damacanalarla söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelip tamamen söndürdü. Dairedekiler aşağıya indi. Herkes korktu, yaralanan olmadı “diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

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