Ataşehir'de faaliyetleri durdurulan hastaneden nakiller sürüyor

Tepki çeken görüntülerin kaydedildiği ve faaliyetleri durdurulan özel hastanedeki hastalar, ambulanslarla farklı hastanelere nakledilmeye devam ediliyor.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir hastaneden paylaşılan görüntüler, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Özel bir hastanede personellerin, yoğun bakımda tedavi gören bir kadın hastayla alay ederek çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Hastalar nakledililiyor

Kapısına bugün şerit çekilerek kapatılan hastanede tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakli akşam saatlerinde de devam etti.

Hastaların ambulansa nakli sırasında hastane görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için panelvan araçla acil servisinin önünü kapattı.

DHA'nın haberine göre; mesai bitiminde hastane personelleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanları hastaneden ayrıldı.

















