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Baba ve oğlun bulunduğu otomobilin, duramayarak bir apartman bahçesine girmesi sonucu yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde, baba ve oğlunun bulunduğu otomobil, frenin tutmaması üzerine kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç önce bir otomobile ardından ise apartman bahçesine girdi.

1 YARALI

Otomobil bahçe kapısına çarparak durabilirken otomobilde bulunan baba ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Çarpmanın etkisiyle devrilen bahçe kapısının, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ise maddi hasar oluştu.

Kazaya tanık olan bir görgü tanığı, "Üstten geliyordu. İlk direğe çarptı, en son buradaki arabaya çarpıp durdu. Freni patlamış” dedi.

Ataşehir'de freni tutmayan araç bahçeye girdi