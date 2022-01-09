Ataşehir’de, geri kayan otomobil markete girdi

Yokuş çıktığı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, otomobil geri kayınca kendisini panikle dışarı attı. Kayan otomobil, markete girdi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, yokuş çıkacağı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti.

Panik yapan sürücü hareket halindeki otomobilden atladı. Geri geri kayan otomobil ise, yol üzerindeki bir markete girdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Marketteki müşteriler ve çalışanlar, kazayla birlikte büyük korku ve panik yaşadı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Markette ve otomobilde, maddi hasar meydana geldi.

“HANIMEFENDİ KENDİNİ DIŞARI ATMIŞ”

Ahmet Uysal isimli vatandaş, “Yukarıdan geri geri gelirken yanlış vitese takmış herhalde. Panikleyince kendini aşağıya atmış, otomobilde markete girdi.” diye konuştu.

Başka bir mahalleli, “Bir ses duyup camdan baktığımda aracı markette gördüm. Hanımefendi kendini dışarı atmıştı. Panikleyince aracı kaçırdığını söyledi. Durumu iyiydi. Geri geri kaymış araç.” dedi.