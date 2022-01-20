Ataşehir'de hamile kadın yangından kurtarıldı

Binada çıkan yangında dumana maruz kalan hamile kadın, kapısı kilitli olan yangın merdiveninden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

İstanbul Ataşehir'de Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın 2. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle daire içerisinde yangın çıktı.

Evden yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Adrese gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

HAMİLE KADIN YANGINDAN KURTARILDI

Öte yandan yangınla birlikte binada panik oluşurken üst katlarda oturan ve hamile olduğu belirtilen genç kadın, komşusuyla birlikte yangın merdiveninden aşağı inmeye çalıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kapının kilitli olması nedeniyle yangın merdiveninde kalan genç kadına itfaiye yardım etti. Kapısı kırılan merdivenden çıkartılan kadın ambulansa alındı. Az miktarda dumandan etkilendiği belirlenen genç kadın ayakta tedavi edildi.

"YANGIN MERDİVENİNİN KAPISI KİLİTLİ ÇIKTI"

Yaşanan olay sonrası yangın merdiveninde mahsur kalan kadını ambulansa götüren komşusu Senem Eroğlu, "Biz 6. kattaydık. Komşum hamileydi. Yangın merdiveninden inmeye çalıştık. Kapı kilitli çıktı. İtfaiye kapıyı kırıp, bizi çıkardı. Merdivende beklerken ister istemez dumandan etkilendi. Şu an daha iyiyiz." diye konuştu.