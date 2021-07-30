Hes kodu ile akbili entegre olmayan yolcu otobüse binmekte ısrarcı olunca tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması ile otobüs şoförünü darp eden yolcu olay yerinden koşarak kaçtı.

İstanbul Ataşehir’de bir kişi, HES kodu ile entegre olmayan İstanbul Kartı ile 19D hat numaralı İETT otobüsüne biniş yapmak istedi.

Otobüs şoförü yolcuyu bu şekilde alamayacağını belirtince şahıs şoföre hakaret etti, hakaret sonrası şoför ve yolcu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu tarafından otobüs şoförü darbedildi.

ŞOFÖRE SALDIRIP KAÇTI

Vatandaşların saldırgana tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı şoföre müdahale eden sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralı şoförü yakındaki hastaneye götürüldü.

Ataşehir’de HES kodu olmayan yolcu, şoföre saldırdı ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Otobüs şoförüne saldıran kişinin kaçış anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaya tanık olan çevre esnafı bir vatandaş, "Bana neden şerefsiz dedin" dedi adamın üzerine yürüdü. Karşı taraf gardını aldı, diğeri bir tane vurdu. Adamı yere serdi. Kalabalık olunca da kaçtı. HES kodundan dolayı olduğunu söylediler" dedi.















