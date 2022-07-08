Petrol
104.84
0.18%
Euro
17.4736
-0.51%
Dolar
17.3111
0.25%
Altın
968.77
0.35%
Borsa
2428
0.11%
Bitcoin
377.990
7.23%
BTXN Coin
6.74
2.74%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Ataşehir'de, İETT otobüsleri kaza yaptı

    Aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan İETT otobüsüne, arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada bir yolcu, hafif şekilde yaralandı.
    • 08.07.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de, İETT otobüsleri kaza yaptı

    İstanbul’da, Ataşehir’e bağlı Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, saat 08.30 sıralarında, önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yapınca kaza meydana geldi.

    O esnada arkada olan başka bir İETT otobüsü, fren yapan otobüse arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile yolculardan biri hafif bir şekilde yaralandı.

    Ekipler sevk edildi İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ataşehir'de, İETT otobüsleri kaza yaptı VİDEO

    “Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor”

    DHA’nın haberine göre; kazayı gören Zeynel Abidin Yılmaz, "Öndeki araç, durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüste duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi.” dedi.

    Ataşehir de, İETT otobüsleri kaza yaptı #1

    Ataşehir de, İETT otobüsleri kaza yaptı #2

    Ataşehir de, İETT otobüsleri kaza yaptı #3

    Ataşehir de, İETT otobüsleri kaza yaptı #4

    Ataşehir de, İETT otobüsleri kaza yaptı #5


    İlginizi Çekebilir

    Avcılar’da 7 tekne yandı
    3. Sayfa

    Avcılar’da 7 tekne yandı

    Tozlu Yaka'nın Derya'sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! 'İtfaiyeyi arayın yanıyor'
    Medya

    Tozlu Yaka'nın Derya'sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! 'İtfaiyeyi arayın yanıyor'

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    Görüş Bildir