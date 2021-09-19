Hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı. Otobüsün sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da Ataşehir Bostancı Köprüsü üzerinde Dudullu istikametinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü sürücüsü, Bostancı Sanayi Durağı'nda yolcu alan Mürsel Güleş'in kullandığı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, önündeki Burcay Sate yönetimindeki minibüse çarparak yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada İETT otobüsü şoförü yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık bir saat boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı VİDEO



"OTOBÜS HIZLI GELİYORDU"

Kazayı gören Hamza Yılmaz, "Minibüs geride duruyordu. Otobüs de hızlı geliyordu. Hızını alamayan otobüs sağından da otomobil gelince bir anda vurdu. Minibüsün arkası yok. Direkt olmasaydı zaten durakta bekleyenlerin üzerine gelecekti. Yolcularda bir şey yok çok şükür" diye konuştu.

Minibüs şoförü Burcay Sate, "Köprü üzerinde yolcu alırken arkamda bekleyen minibüse otobüs çarptı. Otobüs sol arkasından vurdu. Kaçamayınca bana vurdu. Yaralı bir kişi var" İfadelerini kullandı.

Kazayla ilgili çalışmaların sona ermesiyle trafik akışı normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.















