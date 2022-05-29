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    Ataşehir'de iki sürücü arasında tartışma

    Yaya yoluna park ettiği otomobiliyle yolun bir kısmını kapatan kadın sürücü, başka bir sürücüye yol vermeyince ortalık kızıştı.
    • 29.05.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 11:38
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    Ataşehir'de iki sürücü arasında tartışma

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde gergin dakikalar yaşandı.

    İddialara göre bir sürücü, otomobilini yaya yoluna park etti ve araçların geçişine izin vermedi.

    Arkasındaki sürücüden tepki

    O sırada annesini hastaneye acile götürdüğünü belirten bir sürücü yolun açılmaması üzerine diğer sürücü ile tartışmaya başladı. İHA'nın haberine göre; araç içerisinden birbirleriyle tartışan taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

    Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay anında bölgede polis aracının olması da dikkat çekti.

    Ataşehir'de iki sürücü arasında tartışma ViDEO

    Ataşehir de iki sürücü arasında tartışma #1

    Ataşehir de iki sürücü arasında tartışma #2


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