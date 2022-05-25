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    Ataşehir'de ikinci kattan atladı, komşusuna saldırıp köpeği bıçakladı

    Evde kendisine bıçakla zarar verdikten sonra pencerenden atlayan Mustafa Kanık hem giriş kattaki komşusuna hem bahçedeki köpeklere saldırdı. Köpeklerden birini bıçaklayan Kanık, gözaltına alındı.
    • 25.05.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 13:07
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    Ataşehir'de ikinci kattan atladı, komşusuna saldırıp köpeği bıçakladı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Yeşil Sokak'ta 6 katlı binanın ikinci katında oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Kanık (35), iddiaya göre evinde kendisine bıçakla zarar verdikten sonra oturduğu dairenin penceresinden giriş katta oturan Mert Solar'ın dairesinin bahçesine atladı.

    Kanık, bacağından ve yüzünden yaralandı.

    DHA’nın haberine göre; elinde bıçak olan Kanık, bahçedeki köpeklerden birini bıçakladı. Yaralı köpek bahçeden kaçarken, Mert Solar saldırgana müdahale etmek istedi.

    Gözaltına alındı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kanık’ı gözaltına aldı.

    Polis ekipleri, eşi ve çocuğu olduğu bilinen Mustafa Kanık oturduğu dairenin kapısının kilitli olması üzerine içeri girmek için itfaiye ekibi çağırdı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile daire giren polis ekipleri, şüphelinin eşi ve çocuğunun evde olmadığını tespit etti.

    Ataşehir de ikinci kattan atladı, komşusuna saldırıp köpeği bıçakladı #1

    “Daha önce de eşine ve çocuğuna darbettiğinden polise şikayet ettik”

    Olayda köpeği yaralanan, eşi ve çocukları ile büyük korku yaşayan Mert Solar, “Doğru düzgün tanımam kendisini. Daha önce de eşine ve çocuğuna darbettiğinden polise şikayet ettik. Üst katta atlayarak köpeklerime ve bana saldırdı." diye konuştu.

    Ataşehir'de ikinci kattan atladı, komşusuna saldırıp köpeği bıçakladı VİDEO

    “Yukarıdan atlamış”

    Eşi Esin Solar ise, “Bir ses duyduk bahçede. Yukarıdan atlamış. Elinde bıçak olan bir adam var. İtfaiye ve polis kapıyı kırarak daireye girdi. Eşi ve çocuğu evde değilmiş. Çok korktum, inşallah bir daha gelmez." dedi.

    Ataşehir de ikinci kattan atladı, komşusuna saldırıp köpeği bıçakladı #2


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