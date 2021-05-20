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Ataşehir’de ilginç kaza: Yol vermedi, diğer araçlara çaptı

Ataşehir’de ilginç kaza: Yol vermedi, diğer araçlara çaptı

Karşı karşıya kalan araç sürücülerinden biri, frene basmayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan ilginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.