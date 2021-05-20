- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ataşehir’de ilginç kaza: Yol vermedi, diğer araçlara çaptı
Ataşehir’de ilginç kaza: Yol vermedi, diğer araçlara çaptı
Karşı karşıya kalan araç sürücülerinden biri, frene basmayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan ilginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.05.2021 - 09:12
- Güncelleme : 20.05.2021 - 10:31
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir’de karşı karşıya kalan iki araç sürücüsü, birbirine yol vermeyince araçlardan biri park halindeki araçlara çarparak durabildi.
CAN KAYBI YOK
Meydana gelen kaza sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İLGİNÇ KAZA KAMERADA
İlginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir’de ilginç kaza: Yol vermedi, diğer araçlara çaptı VİDEO