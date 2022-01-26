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- Ataşehir'de iş makinesı su dolu çukura düştü
Ataşehir'de iş makinesı su dolu çukura düştü
Bir inşaat alanında iş makinesı, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü Kadir Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
- DHA
- 26.01.2022 - 09:33
- Güncelleme : 26.01.2022 - 10:11
İstanbul Ataşehir'de bulunan inşaat alanında, saat 09.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı.
Yaşanan olayda iş makinesi operatörü Kadir Yaşar, inşaat bölgesinde aracını hareket ettirdi.
İŞ MAKİNESİ SUYA DEVRİLDİ
İş makinası, buz tutan su birikintisine düşerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri, işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Kadir Yaşar'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.
Ataşehir'de iş makinesi su dolu çukura düştü VİDEO