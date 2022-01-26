Ataşehir'de iş makinesı su dolu çukura düştü

Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze’nin ölümü ile ilgili yeni gelişme

Fatih Arda İpçioğlu Dünya Kupası'nda 9 kez finale çıktı, tarihe geçti

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