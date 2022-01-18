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Ataşehir'de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu

Ataşehir'de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu

Maddi anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadığı kocası İsmail Özbek tarafından boğulan kadın hayatını kaybetti. Cani koca, cinayet sonrası kendini ihbar ederek polise teslim oldu.