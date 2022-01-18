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    Ataşehir'de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu

    Maddi anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadığı kocası İsmail Özbek tarafından boğulan kadın hayatını kaybetti. Cani koca, cinayet sonrası kendini ihbar ederek polise teslim oldu.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:40
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    Ataşehir'de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki İsmail Özbek ile 47 yaşındaki eşi Hanpaşa Özbek arasında, maddi anlaşmazlıklar yüzünden tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma cinayetle bitti.

    KARISINI PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞDU, POLİSİ ARADI

    İsmail Özbek, eşini plastik kelepçeyle boğdu ardından ise polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek de içeri giren polisler tarafından gözaltına alındı.

    Ataşehir de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu #1

    PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERINDAN ÇIKTI

    İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde suç aletini çöp konteynerine attığını belirtti. Kelepçe çöpte bulunurken, ekiplerin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul'da eşini plastik kelepçeyle öldüren adam, polisi aradı

    Ataşehir de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu #2

    Ataşehir de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu #3

    Ataşehir de kadın cinayeti: Eşini plastik kelepçeyle boğdu #4


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