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    Ataşehir'de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama

    Kasalarca kabağı dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, gözaltına alındı. Jorayev, kabaklar çürüdüğü için dökülürken yardım ettiğini söyledi.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 13:04
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    Ataşehir'de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama

    İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir halde, kasalarca kabağın çöpe atılırken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmış, kullanıcılar tarafından büyük tepki almıştı.

    Artan tepkiler üzerine, kabakları dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, cumartesi günü gözaltına alındı.

    Kuvandyk Jorayev’in halde sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

    “YARDIM İSTEDİLER, ETTİM”

    Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilen Kuvandyk Jorayev, polis merkezi çıkışında gazetecilerin, “Niye böyle bir şey yaptınız?” sorusuna, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim. Benim bir alakam yok.” cevabını verdi.

    Ataşehir'de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama VİDEO

    İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

    Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği öğrenilirken, kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

    Ataşehir de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama #1

    Ataşehir de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama #2

    Ataşehir de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama #3

    Ataşehir de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama #4

    Ataşehir de, kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama #5

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