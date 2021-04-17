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    Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden kafeye baskın

    Kısıtlama saatinde hizmet veren kafede bulunan 17 kişiye, 59 bin lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 12:58
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    Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden kafeye baskın

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafeye dün saat 21.00 sıralarında baskın düzenlendi.

    17 KİŞİYE 59 BİN TL CEZA

    Adreste yapılan kontrollerde içeride bulunan 17 kişinin, sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uyulmadığı tespit edildi.

    Kişilere, toplamda 58 bin 973 lira para cezası kesildi.

    Ataşehir de kısıtlamayı ihlal eden kafeye baskın #1

    Ataşehir de kısıtlamayı ihlal eden kafeye baskın #2

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