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- Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden kafeye baskın
Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden kafeye baskın
Kısıtlama saatinde hizmet veren kafede bulunan 17 kişiye, 59 bin lira para cezası kesildi.
- DHA
- 17.04.2021 - 12:58
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafeye dün saat 21.00 sıralarında baskın düzenlendi.
17 KİŞİYE 59 BİN TL CEZA
Adreste yapılan kontrollerde içeride bulunan 17 kişinin, sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uyulmadığı tespit edildi.
Kişilere, toplamda 58 bin 973 lira para cezası kesildi.