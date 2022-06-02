Ataşehir'de köpeği sopayla darbeden şahsa 2 yıl 6 ay hapis

Tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeğin sopayla kafasını kıran şahıs, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki "Duman" isimli köpek, Hasan Kılıç isimli şahıs tarafından öldüresiye dövüldü.

Saldırgan şahsın, köpeği vahşice darbederken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde 7 kez sopa darbesi vurduğu belirlendi.

Veterinere götüren köpeğin, kafatasının kırıldığı saptandı. Vahşice darbedilen köpek için ise ihbarda bulunuldu.

'Köpeği tavuklara saldırdığı için darbetti' iddiası

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Kılıç ile tarafların avukatları katıldı. Sanığın avukatı Karya Ege Demirel, müvekkilinin tavuklarına bir grup köpeğin saldırıldığını belirterek, tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla gerçekleştirilen eylemin, zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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"Adalete güveniyoruz"

Yaşam hakkının kutsal olduğunu ifade eden müdahil Belma Uzun'un avukatı Selda Bulut ise "Sokak hayvanlarının korunmaya ihtiyacı var. Verilecek karar toplum vicdanı açısından değerlidir. Adalete güveniyoruz." diyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Pişmanım, o an şekerim yükseldi"

Son sözü sorulan sanık Hasan Kılıç da "Pişmanım, çok üzgünüm. Maksadım hayvana zarar vermek değildi. O anda şekerim yükseldi. Bütün cezalarımı ödedim. Başka bir ceza gelirse de seve seve öderim. Beraatimi istiyorum." dedi.

2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

Mahkeme, sanık Kılıç'ı "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.